Dezvăluiri șocante făcute de Lucian Diniță, fostul șef al Poliției Rutiere.

A fost urmărit opt ani de zile: filat, ascultat, localizat prin GPS și chiar filmat cu mama sa în casă.

"În 2006, la nivelul Ministerului de Interne la un moment dat s-a venit cu un document că suntem de acord cu interceptarea convorbirilor. La momentul respectiv am zis 'da, domnule, nu am ce să ascund, sub nicio formă, nu am niciun fel de afaceri, nu am niciun fel de legături cu nimeni, puteți să mă ascultați fără niciun fel de problemă'.

Din 2006 până în 2014, asta s-a întâmplat. (...) Există interceptări cu localizări GPS și așa mai... citeste mai mult