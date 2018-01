Banca Națională a României a mai dat luni o scatoalcă viziunii tudosiene, crescând, pentru prima dată în ultimii zece ani, dobânda de politică monerată, a susținut Genu Diaconu. Această măsură, necesară dintr-un anumit punct de vedere, va avea, însă, un impact negativ asupra românilor, prin creșterea dobânzilor la credite, a avertizat fosul șef ANAF.

