Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a precizat că există suficienţi bani pentru pensii şi salarii. Precizarea ministrului Finanţelor vine în contextul în care preşedintele Klaus Iohannis a spus că Executivul „de fapt nu are bani”. In plus,...

Informatia zilei SM, 30 August 2018