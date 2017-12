Mariana Mircea, fostul primar al orașului Cernavodă, a fost trimisă în judecată de DNA pentru abuz în serviciu, fiind acuzată că a adus localității un prejudiciu de peste un milion de lei, prin atribuirea în mod preferențial a unor contracte.

"In perioada decembrie 2010 - martie 2012, inculpata Mircea Mariana, in calitate de primar al orasului Cernavoda, judetul Constanta, in exercitarea atributiilor, a atribuit in mod preferential si cu incalcarea dispozitiilor legale in materie, unor societati comerciale... citeste mai mult

ieri, 16:57 in Eveniment, Vizualizari: 34 , Sursa: B1TV in