Fostul primar din orasul Solca, judeţul Suceava, Alexandru Mireuta, a fost condamnat la trei ani si patru luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la viol. In cursul zilei de luni, in baza mandatului primit, politistii s-au deplasat la domiciliul acestuia. Barbatul in varsta de 85 de ani a fost identificat de politisti, fiind retinut, escortat si incarcerat in Penitenciarul Botosani.



Din ancheta politistilor rezulta ca in data de 7 mai 2016, o adolescenta de 15 ani a fost acostata de doi baieti de 16 si respectiv 17 ani, care i-au propus sa mearga la domiciliul lui Alexandru Mireuta, pe atunci in varsta de 83 de ani, unde sa intretina raporturi sexuale

