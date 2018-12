În dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 710/VIII/3 din 12 iulie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, a inculpaților:



P.C.C în prezent aflat în stare de detenție, la data faptelor primar al Sectorului 6 București, sub aspectul săvârşirii a două infracțiuni de luare de mită,



C.I.,la data faptei reprezentant al societății S.C. Tettas S.R.L., sub aspectul săvârşirii infracțiunii de dare de mită,



S.C. TETTAS S.R.L. sub aspectul săvârşirii infracțiunii de dare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de... citeste mai mult