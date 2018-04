”Preşedintele este cel care are prioritate sau are supremaţie în politica externă, pentru că aşa spune Constituţia. Chiar şi tratatele negociate de Guvern sunt ratificate şi semnate de preşedinte, el semnează tratatele în numele României. Mai mult, noi am fost sesizaţi o dată când se punea problema cine reprezintă România la Consiliul European - primul-ministru sau preşedintele. Curtea Constituţională a spus că este un conflict şi că cel care trebuie să reprezinte România în relaţiile acestea, cel puţin la Consiliul European, este şeful statului, adică... citeste mai mult

