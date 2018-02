Fostul premier al Italiei, Silvio Berlusconi, a sugerat luni că își dorește să își continue cariera politică, în condițiile în care crede că țara mai are încă nevoie de el.

''Există și alte persoane care ar putea să guverneze bine țara. Simt că Italia încă mai are nevoie de mine. Eu, pentru politică am simțit mereu un dezgust total, însă e un argument care trebuie să ne intereseze, așa că le spun celor care votează M5S să considere că votandu-i ar comite o greșeală mai mare decât dacă ar rămâne acasă și nu ar vota. Eu spun că în această situație trebuie să se voteze pentru a pune țara în mâinile celor serioși și... citeste mai mult

