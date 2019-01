Fostul ministru pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a urat României succes pe perioada exercitării președinției Consiliului UE, într-un mesaj pe Facebook în care a menționat că au existat „propuneri care riscau să afecteze imaginea țării noastre”.

„Președinția Consiliului UE nu este un simplu exercițiu de imagine. În urmă cu o lună am tras un semnal de alarmă. Fără scandal, fără mize personale, cu diplomație, constructiv. Unii au înțeles, alții s-au făcut că nu au înțeles, eu sunt însă convins că am făcut ce trebuie pentru a sprijini parcursul european al României și mai ales am arătat că există și oameni cu principii care se pot... citeste mai mult

