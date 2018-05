Fostul ministru al Comunicaţiilor, Augustin Jianu, anunţă pe Facebook că demisionează din PSD şi se alătură partidului Pro România, a lui Victor Ponta, catalogând formaţiunea din care a făcut parte un partid de mafioţi, iar tandemul Dragnea-Dăncilă- "cea mai mare catastrofă a istoriei recente".

"Am intrat în politică pentru că am fost convins că schimbarea se poate face numai din interiorul sistemului politic. Am fost mereu împotriva celor care critică de pe margine, fără să se implice, fără să contribuie....