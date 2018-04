Produs al generației 1997-1998 de la Atletico Arad, Alexandru Sabău a „virat” în urmă cu patru ani de zile spre fotbalul italian. Fost coleg cu Man, Petre sau Costin, fotbalistul de bandă stânga a fost cooptat mai întâi de Academia lui Internazionale Milano, pasul spre competițiile de juniori făcându-l la ASD OltrepòVoghera, în Serie D.

O accidentare nefericită i-a întrerupt cariera în Peninsulă, iar acum o ia de la capăt acasă, la Arad. „La echipa de liga a patra din Italia am suferit o ruptură de ligamente, m-am și operat acolo, dar am revenit în țară și am făcut recuperarea cu Norbi Varga. Când m-am pus pe picioare, Norbi mi-a propus să joc la Cermei până în vară. Aici, mi-am... citeste mai mult

