Forumul va reuni 60 de studenţi şi studente din toată ţara, care studiază sau manifestă interes pentru aria Ştiinţelor Politice. Înscrierile pentru anul acesta se vor desfăşura pe o perioadă mai amplă în comparaţie cu ediţiile anterioare; acestea au început încă din luna septembrie şi vor continua până pe 4 noiembrie.

FNSSPRI 2018 are loc într-un moment central, spre finalul unui an cu o puternică rezonanţă istorică atât pentru România, cât şi pentru întreaga comunitate internaţională şi în ajunul unui nou an cu tensiuni şi provocări decisive pentru istoria actuală. În acest sens, tema pe care o propunem anul... citeste mai mult

acum 54 min. in Educatie, Vizualizari: 28 , Sursa: Adevarul in