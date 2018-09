Nicaieri in Europa America nu este mai simpatizata ca in Polonia. Motivele sunt istorice, au legatura cu Rusia si cu neincrederea poloneza in NATO. Varsovia cere soldati americani. Si este dispusa sa plateasca.

Andrzej Duda stie cum trebuie sa abordeze gazdele vanitoase. Cand a vizitat Casa Alba, presedintele polonez a folosit o expresie cuprinzatoare: „Fort Trump”. Aceasta este denumirea folclorica a nazuintei poloneze: soldati americani in tara, in mod permanent. De preferinta, mai multe divizii.

„Comportamentul agresiv al Rusiei” este o mare preocupare pentru Polonia, a spus Duda la Washington. Trump este de acord. Temerile sunt indreptatite. Pentru... citeste mai mult