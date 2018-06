Formatia U8, de la Soimii Campia Turzii, campiona editiei 2017-2018, in Campionatul Regional de Mini Rugby Transilvania!

Dupa ultima etapa disputata sambata 26 mai, la Sibiu, în Campionatul Regional de Mini Rugby Transilvania, editia 2017-2018, s-a tras cortina dupa ce s-au desemnat castigatoarele acestei editii. Din nou rugby-ul din Campia Turzii a fost la inaltime, rezultatele obtinute de formatiile CS Soimii Campia Turzii si CSM Campia Turzii aratand ca in Campia Turzii rugby-ul la nivel de copiii are rezultate.



La categoria U8, formatia Soimii Campia Turzii a reusit sa castige titlu de campioana in detrimentul formatiei Warriors Timisoara, in timp ce la U10, echipa clubului a... citeste mai mult