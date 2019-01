Groapa Ruginoasa este o ravena uriasa de peste 600 de metri in diametru si 100 de metri adancime, cu rupturi ruginii. S-a format prin eroziunea torentiala, extrem de activa a depozitelor de cuartite, fresii si argile rosii. Este o adevarata "rană vie" in trupul muntelui, eroziunea se extinde si in prezent, insa pe o parte a gropii a inceput vegetatia sa creasca datorita pantei mai line. Intre versanti gropii s-au creat văi foarte stramte ce dau un aspect de canion fundului torentului.

Groapa Ruginoasa reprezintă un caz unic în Europa de adaptare a reliefului la alcătuirea geologică Este vorba despre bazinul gigantic al unui torent a cărui... citeste mai mult