Ford pregătește o ofensivă puternică în segmentul SUV-urilor pe parcursul următorilor ani, ca urmare a popularității acestor modele. Unul dintre noile SUV-uri a fost deja observat în cadrul unei sesiuni de teste sub camuflaj desfășurate în Germania. Modelul are dimensiuni și design foarte apropiate de cele ale unui Focus, însă are o gardă la sol semnficativ mai înaltă.

Părerile cu privire la noul model sunt împărțite în rândul presei internatonale. În timp ce Autocar anunță că modelul va fi unul complet nou și va înlocui Ecosport în gamă, cei de la Motor 1 nu exclud varianta ca noul SUV să fie poziționat în gamă între Ecosport și Kuga.

