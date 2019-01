Uzina Ford din Craiova a produs vineri, 1 septembrie 2017, ultimul exemplar Ford B-MAX – modelul care a tinut in viata uzina auto in ultimii cinci ani. Pana in prezent au fost fabricate peste 280.000 unitati, iar iesirea din fabricatie a lui B-MAX...

Ziarul de Iasi, 1 Septembrie 2017