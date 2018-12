Ford are cel mai bun an din istoria sa la capitolul vânzărilor de SUV-uri în Europa. În perioada ianuarie-noiembrie, constructorul a vândut circa 259.200 de SUV-uri către clienții europeni, cu 21% mai mult decât în același interval din 2017. Ford susține că, în acest moment, SUV-urile din gamă (EcoSport, Edge, Kuga) reprezintă peste 20% din vânzările sale europene.

Rezultatul istoric pentru Ford a venit și pe fondul performanțelor lui EcoSport, model ale cărui vânzări au crescut cu 105% în acest an, la un total de 104.600 de exemplare. Și Kuga s-a vândut foarte bine în 2018, cu o creștere... citeste mai mult

