Ford mareste productia Fiesta in Europa ca sa faca fata cererii ridicate: 100 de unitati vor iesi zilnic, in plus, pe poarta fabricii Ford a anuntat ca mareste productia modelului Fiesta in Europa datorita cererii ridicate. Astfel, pe poarta fabricii din Koln (Germania) vor iesi zilnic, in plus, 100 de unitati Fiesta.

Foto: automarket.ro Auto Una dintre provocarile cu care orice constructor auto vrea sa se confrunte in activitatea zilnica este cererea atat de mare pentru unul din modelele sale incat sa fie nevoit sa majoreze volumul de productie.

Citeste continuarea pe... citeste mai mult

azi, 00:16 in Auto, Vizualizari: 29 , Sursa: 9am in