Ford pregateste lansarea noii generatii a compactei Focus in prima parte a acestui an, iar contructorul american a anuntat deja un prim efect al acestei strategii: productia actualului Focus RS va inceta in 6 aprilie. Ford a pregatit insa o surpriza pentru fanii britanici ai modelului de performanta, intrucat a anuntat lansarea unei versiuni speciale in numai 50 de unitati. Aceasta va purta numele Focus RS Heritage Edition si va marca 50 de ani de la lansarea primului model RS din istorie, Escort RS1600.

