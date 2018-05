Noua generație a fost prezentată în urmă cu câteva luni, iar acum, Hot Hatch-ul constructorului american este disponibil și în România. Versiunea cu trei uși are un preț de pornire de 19.750 de euro cu TVA. Pentru moment, Fiesta ST poate fi comandată doar cu o transmisie manuală cu șase rapoarte, însă americanii au în plan și o versiune echipată cu o cutie automată cu dublu ambreiaj.

Sub capotă, Ford Fiesta ST are un motor de 1.5 litri EcoBoost cu trei cilindri care produce 200 de cai putere și 290 Nm. Hot... citeste mai mult

