Productia companiei Dacia se apropie de 5 milioane de automobile, la 45 de ani de cand primul autoturism produs sub marca Dacia iesea de pe liniile de fabricatie ale uzinei de la Mioveni, in judetul Arges, in urma cu 45 de ani, pe 20 august 1968....

Daily business, 20 August 2013