Ford a anuntat preturile din Romania pentru noul model Fiesta Active

Potrivit unui comunicat oficial, versiunea cu garda la sol mai mare a Fiesta are un pret de pornire de 15.650 de euro.

In acesti bani clienţii vor primi un model ce beneficiaza de o motorizare pe benzina EcoBoost de 1.0 litri, capabila sa genereze 85 de CP.

Mai sunt disponibile versiuni pe benzina capabile sa genereze 125 si 140 CP, dar si doua diesel TDCi de 1.5 litri, capabile sa genereze 85 si 120 CP.

Cea mai ieftina versiune diesel are un pret de pornire de 17.050 de euro.



