Vin Diesel a fost desemnat de revista Forbes actorul care a generat cele mai mari încasări anul acesta, care se ridică la 1,6 miliarde de dolari.

El a jucat anul acesta în cel de-al optulea lungmetraj al francizei "Fast and Furious", lansat în aprilie, ale cărui încasări au depăşit 1,2 miliarde de dolari la nivel internaţional.

Pe locul doi se află Dwayne Johnson, care a generat 1,5 miliarde de dolari. El a jucat în "Baywatch" şi în filmul recent lansat "Jumanji: Welcome to the Jungle".

Vedeta din "Wonder Woman", Gal Gadot, se clasează pe poziţia a treia,... citeste mai mult

