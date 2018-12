Jerry Seinfeld, coautor al serialului TV de succes “Seinfeld”, rămâne cel mai bine plătit actor de comedie din lume, după ce, în ultimele 12 luni, a câștigat 57,5 milioane de dolari.

Mare parte din această sumă a fost câștigată din spectacolele sale de stand up comedy, seria sa “Comedians in Cars Getting Coffee”, difuzată de Netflix, și redifuzarea serialului “Seinfeld” (1989) pe platforma Hulu.

Actorul în vârstă de 64 de ani a ocupat primul loc în topul Forbes în fiecare an, din 2006, cu excepția lui 2016, când a fost surclasat de Kevin Hart, în vârstă de 39 de ani.

De altfel, anul acesta, Hart a ocupat locul al doilea în acest top, cu încasări de 57 de milioane de dolari.

