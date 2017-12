Fonduri europene de aproape 9 mil euro pentru trei spitale din Capitala

La Dudestii Noi, in Timis, oamenii au inteles ca sta in puterea lor sa traiasca civilizat, au ales in fruntea comune pe un tanar. Este cel mai tanar primar din Romania si a schimbat multe in comuna. „Pe aici era un drum de noroi, unde daca se baga un...

Buna ziua Iasi, 24 Martie 2017