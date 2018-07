Fonduri de 50.000 Dolari pentru start-up-urile fondate de femei Start-up-urile romanesti fondate in totalitate de femei, sau care au cel putin o femeie co-fondator, ar putea castiga fonduri in valoare de 50.000 de Dolari, daca se inscriu la cea de-a saptea editie a concursului de idei de business europene, Women Startup Challenge.

Inscrierile pentru cea de-a saptea editie a concursului Women Startup Challenge au loc in perioada 27 iunie - 3 august 2018, ora 23.59 CET. Start-up-urile care doresc sa ia parte la aceasta competitie, trebuie sa acceseze site-ul oficial al concursului, si sa completeze datele solicitate acolo.