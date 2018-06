Fondul Suveran de Investitii – ce este si ce rol are? Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) a fost adoptat ieri in Parlament cu 174 de voturi „pentru”, dupa ce a tinut capul de afis in tara noastra inca de la inceputul anului trecut. FSDI este un proiect destul de controversat al principalei aliante de guvernare, care a starnit pana acum tot felul de discutii care mai de care mai in contradictoriu. Cum acest subiect este unul destul de complex, ne-am gandit sa explicam pe scurt ce este acest fond suveran... citeste mai mult