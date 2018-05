Fondatorul SoftBank urmeaza sa creeze un fond de peste 100 de miliarde de dolari Fondatorul SoftBank, cel mai mare fond de investitii in tehnologie din lume, se pregateste sa creeze un al doilea fond de peste 100 de miliarde de dolari. Acesta va fi, practic, o versiune 2.0 a celui mai mare fond de tehnologie din lume.

Pana in prezent, au fost deja organizate de antreprenorul japonez o serie de discutii preliminare cu potentiali investitori ce au avut ca principal subiect infiintarea unui nou fond de investitii in hi-tech in acest an.

La primul fond au contribuit in mod special fondurile suverane ale Arabiei Saudite si Emiratelor...