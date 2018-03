Concert de excepție: fondatorul proiectului Buena Vista Social Club cântă în deschiderea festivalului Jazz in the Park împreună cu Big Band-ul său de suflet Afro-Cuban All Stars.

14 dintre cei mai buni muzicieni cubanezi ai tuturor timpurilor, membri ai grupului Juan de Marcos Afro-Cuban All Stars, concertează în premieră națională la Cluj.

Concertul lor, care îmbină muzica jazz cu stilul afro-cuban, va avea loc la Opera Maghiară în 21 iunie, în prima zi de festival, iar biletele s-au pus în vânzare astăzi.



Legenda muzicii cubaneze, Juan de Marcos, lider, director muzical și fondator al fenomenului Buena Vista Social Club, duce astfel mai departe, prin Afro-Cuba All Stars, energia... citeste mai mult