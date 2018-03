Potrivit The Observer, arestarea lui Ye în China ar fi fost ordonată direct de către preşedintele Xi Jinping, după ce pe 21 noiembrie 2017, a fost arestat, la New York, un fost oficial al Hong Kong, Chi Ping Patrick Ho, fiind acuzat că a luat parte la o schema de mituire a preşedintelui Ciad şi a unui membru din Guvernul Ugandei în schimbul unor contracte pentru compania chineză CEFC. Recent, CEFC a fost pusă sub juridictia statului chinez. CEFC este acuzată că ar fi oferit o mită de 2 milioane de dolari preşedintelui Ciadului, Idriss Deby, în schimbul obţinerii unor... citeste mai mult