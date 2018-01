Folosesti Facebook? Un raport german indica faptul ca datele personale iti sunt procesate abuziv Autoritatile germane isi doresc sa restrictioneze unele functii ale Facebook, ce vizeaza modul in care aceasta companie foloseste datele personale ale utilizatorilor, pentru a propulsa in paginile acestora reclame personalizate. Un raport din 2017 arata faptul ca Facebook stocheaza si foloseste abuziv aceste informatii.

Germania isi doreste sa impuna unele conditii companiei lui Mark Zuckerberg, care risca sa primeasca interdictia de a colecta si procesa in diverse scopuri,...

