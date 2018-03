Conferinţa Focus on GDPR – The Impact on the Romanian Business Market, organizată de Idea Events împreună cu Asociaţia Together for a Better Tomorrow, va avea loc în data de 29 martie, la Hotel Athenee Palace Hilton București. O discuţie aplicată, dublată de un workshop, pe diverse domenii de activitate, cu specialişti în protecţia datelor din legal, HR, marketing, IT, blockchain şi cyber security, outsourcing, data administration, comunicaţii şi servicii.

Invitatul special al evenimentului, Ivan Savov reprezentant EU GDPR Institute şi Chairman European Risk Policy... citeste mai mult

azi, 13:19 in IT&C, Vizualizari: 31 , Sursa: Agora in