Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Giurgiu, Daniel Patentaşu, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, că au fost trase focuri de armă în localitatea Clejani, din judeţul Giurgiu, fiind deschis un dosar penal.

”În cursul dimineţii am fost sesizaţi cu privire la faptul că, în localitatea Clejani, în judeţul Giurgiu, are loc un conflict. La faţa locului s-au deplasat imediat echipaje de Poliţie, în prezent situaţia este sub control. Se efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor care au condus la producerea acestui conflict. Din primele declaraţii s-au auzit focuri de armă, urmează ca acest lucru să fie stabilit cu... citeste mai mult

