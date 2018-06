Focuri de arma pentru retinerea unui contrabandist

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Darabani au descoperit si confiscat, in urma unei actiuni desfasurate in zona de responsabilitate, 119.200 tigarete de contrabanda (5.960 pachete), in valoare totala de 66.750 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piata neagra de desfacere din Romania.

Pentru oprirea persoanei in cauza, care nu s-a supus somatiilor legale, politistii de frontiera au folosit armamentul din dotare, fiind trase patru focuri de avertisment.

In data de 24 iunie , politistii de frontiera

in Locale