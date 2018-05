CSM Bucureşti a eşuat în tentativa de a câştiga Liga Campionbilor în acest sezon, după ce a fost învinsă de Gyor cu 26-20 în prima semifinală în cadrul turneului Final Four de la Budapesta. Campioana Ungariei a avut mai multă forţă, a fost ”mai pe fază” în momentele delicate şi va juca duminică, de la ora 19:00, pentru trofeu cu învingătoarea dintre Vardar Skopje şi Rostov Don.

Nicio confruntare din handbalul feminin la nivel de cluburi în Europa nu stârneşte azi atâta pasiune, rivalitate, precum cea dintre campioanele României şi Ungariei. Până la partida din prima semifinală a turneului Final Four din acest an, CSM Bucureşti şi Gyor se întâlniseră de 7 ori,... citeste mai mult

acum 30 min. in Sport, Vizualizari: 23 , Sursa: Pro Sport in