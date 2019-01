Momente de panica la Arad, dupa ce un barbat a dat foc casei în care locuia, iar el a ramas inchis intr-una dintre camere. Totul s-a intamplat in cartierul aradean Gai, in Ajunul Craciunului, intr-o casa in care locuia un batran de aproximativ 70 de...

Antena 3, 24 Decembrie 2017