FNGCIMM a facut profit brut de 66,17 milioane de lei Anul trecut, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a obtinut un profit brut de 66,17 milioane de lei, cu o crestere de 19% a activitatii fata de 2016, reprezentand un maxim istoric in ultimii 13 ani.

In primul trimestru din 2018, FNGCIMM a realizat un profit brut de 36,08 milioane de lei, in crestere cu 55% fata de primul trimestru din 2017. Trendul pozitiv este sustinut atat de activitatea de garantare dedicata IMM, cat si de volumele generate de accesarea programului de garantare dedicat... citeste mai mult