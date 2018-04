FMI: Cresterea mondiala, amenintata de nori tot mai sumbri!

Directoarea generala a Fondului Monetar International, Christine Lagarde vede "nori tot mai sumbri" care ameninta orizontul cresterii mondiale pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite si partenerii lor comerciali care pun in pericol liberul schimb. "In prezent, tabloul general este luminos. Dar putem zari cum la orizon apar nori tot mai sumbri", a spus sefa FIM, vorbind la Hong Kong, in ajunul reuniunii de primavara a Fondului.



