Romanii care lucreaza in strainatate au trimis, in perioada 2005-2010, 38,819 miliarde de dolari in tara, cei mai buni ani fiind 2007 si 2008, iar cel mai slab 2010, potrivit datelor si estimarilor Bancii Mondiale (BM). Numarul emigrantilor romani...

Observator de Constanta, 21 Decembrie 2010