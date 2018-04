Fly Go, una dintre cele mai mari agenții online de turism, a înregistrat vânzări de 40 de milioane de euro în 2017, în creștere cu 20% față de anul precedent. Diversificarea serviciilor adiționale biletelor de avion, precum introducerea în ofertă a categoriei de city break, a contribuit la această creștere și va continua să genereze oportunități pe parcursul acestui an.

În 2018, Fly Go estimează că va depăși un volum de tranzacții de 50 de milioane de euro în cele trei țări în care operează: România, Italia și Spania.

„Principala direcție de investiții în 2017 a fost îmbunătățirea experienței clienților...

