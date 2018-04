Chiar şi aşa, McGregor trebuie să-şi rezolve problemele cu poliţia, înainte de a urca în cuşcă din nou.

"Este posibil să revin, dar dacă o voi face va trebui să fie pentru un meci UFC. Am vorbit cu echipa mea. Am discutat cu Al Haymon (n.r manager). El nu e de cord. Am vorbit cu Showtime şi cu CBS (n.r televiziuni). Dacă revin, Showtime şi CBS trebuie să fie implicate", a spus Mayweather, conform sursei citate.

Conor McGregor (29 de ani) a creat, joi seară, un scandal monstru în UFC şi a sfârşit prin a fi arestat! Irlandezul a oferit imagini incredibile înaintea galei UFC 223, din Brooklyn, când, împreună cu un grup de prieteni, a atacat autocarul în care se aflau mai mulţi... citeste mai mult

