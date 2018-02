"Am început foarte prost jocul, i-am lăsat să vină peste noi şi nu s-au oprit din a marca. Două meciuri total diferite, la Bucureşti am făcut un meci foarte bun, dar în retur ne-au atacat foarte bine. Asta este, mergem înainte, nu avem ce să facem", a spus Florinel Coman, la Telekom Sport.

Întrebat ce nu au respectat el şi coechipierii lui din ce le-a spus Dică, atacantul în vârstă de 19 ani a replicat: "Păi, după rezultatul meciului, nu am respectat nimic, nu? Un scor ruşinos, suntem dezamăgiţi, am venit cu încredere că putem să ne calificăm, dar asta este, e o seară neagră pentru noi. Sperăm să mergem şi să ne batem la campionat".

