Marcator al golului victoriei FCSB-ului în Copou, 2-1 cu Poli Iaşi, Florin Tănase (23 de ani) a avut un discurs sincer la finalul celor 90 de minute şi a recunoscut că Viitorul e echipa care joacă cel mai frumos fotbal în Liga 1 Betano.

"Sunt foarte bucuros pentru cele trei puncte, aveam mare nevoie de ele. A fost un meci foarte greu, ne aşteptam la asta, mereu am avut meciuri grele aici la Iaşi. Ei sunt o echipă bună, cu jucători experimentaţi, care vor aduna multe puncte, după părerea mea. Am vorbit puţin între noi, două-trei secunde, după ce am primit gol şi ne bucurăm că am... citeste mai mult