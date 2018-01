România este deja pe cale să devină liderul regiunii din punctul de vedere al dezvoltării industriei de IT, dar are nevoie de mai mulţi antre­prenori care să aibă capacitatea şi curajul de a ieşi pe plan global cu produse proprii.

„Publicul larg înţelege Silicon Valley ca o vale a IT-ului. România este deja o «Vale a IT-ului», este deja pe drumul de a deveni liderul regiunii pe zona de IT. Eu ca industriaş în IT îmi doresc mai multă proprietate intelectuală. Mi-aş dori mai multe companii româneşti care să producă produse, tehnologii noi inovatoare şi care să meargă în lumea întreagă sub numele propriu, aşa cum facem noi“, a declarat în cadrul emisiunii ZF... citeste mai mult