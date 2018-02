Trei zile ne mai despart de cea de-a treia semifinală a concursului Eurovision. Craiova este în febra pregătirilor pentru ceea ce se anunță a fi un show incendiar. Spectacolul de duminică seara va avea loc la Teatrul Național din Bănie.

Pe scena Teatrului Naţional "Marin Sorescu" din Craiova vor concura Erminio Sinni & Titziana Camelin („All The Love Away"), Zavera („Come Back To Me"), Mareş Pană („Daydreamer"), Aurel Dincă („Fire In The Sky"), Tavi Clonda („King"), VYROS („La La...

