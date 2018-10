Florin Prunea a recunoscut că a purtat joi o nouă rundă de negocieri cu cei de la Dinamo, iar în acest moment este foarte aproape de a primi un post în conducerea clubului.

"Am negociat şi astăzi cu cei de la Dinamo. Nu suntem departe, nu e o problemă financiară. Sunt mici detalii de pus la punct, pe care le vom pune pe hârtie după care ne vom pune pe treabă. Nu este importantă funcţia, este importantă fişa postului. Fişa postului este cea pe care am negociat-o. N-am nicio problemă cu domnul Burleanu, cu FRF, eu am treaba mea, ei au treaba lor. Sper ca aceste lucruri să se finalizeze în cel mai scurt timp. Dacă nu se finalizează, asta este viaţa, mergem...