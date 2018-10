După cinci ani în care a condus Poli Iaşi, Florin Prunea a fost contactat de Ionuţ Negoiţă pentru a reveni în Liga 1 Betano, la Dinamo, însă l-a refuzat. Fostul portar a spus că pentru moment e mulţumit cu postul de observator de joc pe care îl are la UEFA.

"Am vorbit cu Ionuţ (n.r Ionuţ Negoiţă) acum zece zile. El vrea binele lui Dinamo, nu vrea răul! Deocamdată mi-e bine. Am fost observator la Juventus cu Young Boys, e bine şi pe afară", a spus Florin Prunea, pentru Digi Sport. Florin Prunea a fost observator de joc la meciul Juventus - Young Boys Berna din UEFA Youth League, câştigat cu 2-1 de italieni.

Dinamo se află într-o adevărată degringoladă, iar înfrângerea cu FC... citeste mai mult