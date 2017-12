Florin Piersic a fost "spitalizat" de către mass-media din România, informațiile circulând rapid. Florin Piersic a ținut să precizeze că sănătatea sa este bună, iar faptul că are spectacole programate din 10 decembrie până la finalul anului este o dovadă clară a celor afirmate.

"Mă deranjează asta? De ce oamenii vor ca actorii să moară? Toată lumea a spus că sunt în spital, că iau pastile. Nu iau niciun fel de pastile. Bine, iau ceva, dar nu vreau să afle femeile. Am spectacole, am venit să înregistrez o emisiune, după care plec din nou la spectacole. Sunt sănătos", a declarat Piersic la Antena3.

