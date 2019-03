Actorul Florin Piersic a ajuns la spital după o operaţie la un genunchi. „Ce ştiu este că a făcut un control de rutină, aşa cum face periodic”, a declarat actriţa Medeea Marinescu pentru MEDIAFAX.

„Ce ştiu este că a făcut un control de rutină, aşa cum face periodic. Chiar ieri am vorbit cu impresarul spectacolului «Străini în Noapte», care mi-a confirmat datele de spectacol, ba chiar a trebuit să găsim o zi în plus pentru Cluj, pentru că deja primul spectacol (în luna mai) este vândut.

Nu am fi putut discuta aceste date dacă domnul Piersic ar fi avut probleme grave de sănătate. Avem confirmate... citeste mai mult